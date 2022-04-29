Uzmanlara göre İran'a yakın Şii gruplar Irak'ta siyasi süreci tıkıyor

Şikar Araştırma ve Anket Kurumu Başkanı Reber Talat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin çekilmesiyle bölgenin hegemonyasının tamamen İran'ın eline geçeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Talat, İran'ın özellikle Şii milislere ve müttefiklerine terör örgütü DEAŞ ile mücadelede verdiği destekle Irak'taki siyasi haritada etkili bir aktör haline geldiğini söyledi.

"İran, Irak'ı stratejik derinliğinin merkezi olarak görüyor. O yüzden Irak'ın iç işlerine müdahaleyi kendi hakkı olarak görüyor." diyen Talat, şunları kaydetti:

"Son süreçte Necef ilim havzasının da siyasete daha fazla müdahil olduğunu görüyoruz. Daha önce sadece manevi bir destek vermekle yetinirdi. Mukteda es-Sadr bunu kabul etmiyor ve havzanın daha aktif olmasını savunuyor."

- "SADR, MEVCUT IRAK SİSTEMİNİN İRAN GİBİ ÜLKELERİN ÇIKARINI KORUDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Talat, "Şiiler arasındaki anlaşmazlık çok derindir ve bugünle ilgili değildir. Tüm seçimlerde Şiiler daima iki kutup olmuştur." ifadelerini kullandı.

Iraklı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadr, mevcut Irak sisteminin İran gibi ülkelerin çıkarını koruduğunu düşünüyor. Irak'ta 20 yıldır iktidar olan Şiiler bölgesel güçlere bel bağladı. Dış çıkarlar onları yönlendirdi. Irak'ın yer altı kaynakları var ve kendine yetecek durumda."

- "İRAN, Şİİ SİYASİ GRUPLAR ARASINDA BİR KONSENSÜS SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Erbil Selahaddin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Siyasi Bilimci Prof. Dr. Salih Ömer İsa da İran'ın Irak'ın tüm siyasi çevrelerinde etkili bir aktör olduğu yorumunu yaptı.

İsa, "Irak'ta siyasi süreci tıkayan, İran'a yakın Şii gruplardır. İran, Şii siyasi gruplar arasında bir konsensüs sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"İran'a yakın Maliki ve Tahran'a mesafeli Sadr arasında büyük bir anlaşmazlık var." diyen İsa, "Sadr, Maliki'nin siyasi süreçte rol almaması gerektiğini düşünüyor. Maliki de Irak'ta siyasi sürecin ana aktörlerinden biri olmanın mücadelesini veriyor." şeklinde konuştu.

İsa, İran ve İran'a yakın grupların Irak'ta tıkanıklık yaşanan siyasi süreçteki tavrına ilişkin de şunları söyledi:

"İran, Maliki'yi destekliyor. Maliki'nin siyasi sürecin dışında kalmasını istemiyor. Ne İran ne de Maliki'nin kendisi, siyasi sürecin ve iktidarın dışında kalmayı kabul ediyor. Bu da anlaşmazlığı derinleştiriyor ve tıkanıklığı devam ettiriyor.

Seçimlerin yenilenmesi de sorunları çözmez. Çünkü iki taraf da 220 vekile ulaşamaz. İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın da Irak'a etkisi var. Birbirlerine güvenmedikleri için Irak'ta nasıl bir siyaset izleyeceklerine karar veremiyorlar. Irak Federal Mahkemesinin de mevcut tıkanıklıkta rolü var. Aynı mahkeme daha önce farklı bir görüşteydi."