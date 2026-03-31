İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4825
  • EURO
    51,0616
  • ALTIN
    6523.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Uzun menzilli füzeler yerleştirildi: Doğu Asya'da gerilimi tırmandıracak adım

Japonya Savunma Bakanlığı, ülkedeki iki askeri üsse ilk kez karşı taarruz kapasitesine sahip uzun menzilli füzelerin konuşlandırıldığını açıkladı. Yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip Type-12 füzeleri, Çin anakarasına ulaşabilecek kapasitesiyle bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

AA31 Mart 2026 Salı 10:00
ABONE OL

Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik dengeleri yeni bir kırılma noktasına ulaştı. Japonya'nın iki askeri üssüne ilk kez uzun menzilli füze konuşlandırması, bölgedeki stratejik denklemi doğrudan etkileyen kritik bir adım olarak öne çıktı. Bu karar, Japonya ile Çin arasında tırmanan diplomatik gerilimin ortasında gelirken, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Japonya, "güvenlik ortamını" gerekçe göstererek ülkedeki iki üssüne ilk kez karşı taarruz kapasitesine sahip uzun menzilli füzelerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Ülkeyi çevreleyen güvenlik ortamının giderek ciddi hale gelmesine yanıt olarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin iki üssüne taarruz kapasitesine sahip ve uzun menzilli "yerli olarak geliştirilen stand-off füzelerin" ilk kez konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sistemlerin, Japonya'nın caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini artırmada önemli rol oynadığı vurgulandı.

TYPE-12 FÜZELERİ CAMP KENGUN VE CAMP FUJİ'YE YERLEŞTİRİLDİ

Kyodo ajansının haberine göre de füzeler Kumamoto eyaletinde bulunan Camp Kengun ile Shizuoka eyaletindeki Camp Fuji üslerine yerleştirildi.

Üslere konuşlandırılan Type-12 füzesinin menzili yaklaşık 1000 kilometre olarak biliniyor ve Çin anakarasına ulaşabilecek kapasiteye sahip.

Bu karar, Çin ile Japonya arasında, Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

  • Japonya füze konuşlandırma
  • Type-12 füzesi
  • Japonya-Çin gerilimi
  • Japonya savunma
  • Takaiçi Sanae

ÖNERİLEN VİDEO

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.