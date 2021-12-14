Uzun vadeli anlaşma karşılığında Lübnan'a doğal gaz temin etmeye hazırlar

AA 14 Aralık 2021 Salı 07:11 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 07:12

Fransa'nın şirketi "Total"in, enerji kriziyle boğuşan Lübnan'a elektrik üretimi için sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) uzun vadeli anlaşma karşılığında temin etmeye hazır olduğu belirtildi.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad'ın ofisinden yapılan açıklamada, Feyyad'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki temasları kapsamında özel ve kamu şirketlerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Paris temasları kapsamında Feyyad'ın Total Energy Şirketi Genel Yönetim Kurulu Patrick Jean Pouyanne ile görüştüğü, şirketin Lübnan'da faaliyetlerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Feyyad ve Pouyanne'nin, Total'in, Lübnan'a ait deniz sularındaki 9'uncu blokta devam eden doğal gaz arama çalışmalarını görüştükleri aktarıldı.

Pouyanne, Total'in Lübnan'a uzun vadeli bir anlaşma karşılığında, sıvılaştırılmış doğal gaz ve bunun depolanması ve tüketilmesi için gerekli olan tüm altyapıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Her iki tarafın da Lübnan'ın güneyindeki Zahrani elektrik tesisine doğal gaz temin edilmesi için gerekli olan teknik ve finansal çalışmaların başlatılmasında anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Lübnan'ın Akdeniz sınırlarında, Fransa'dan Total Enerji, İtalya'nın Eni ve Rusya'nın Novatek şirketleri ortak bir şekilde doğal gaz arama faaliyetleri sürdürüyor.

- LÜBNAN'DAKİ ENERJİ KRİZİ

Ekonomik kriz ve merkez bankasında eriyen döviz rezervleri, yetersiz altyapı gibi nedenlerden dolayı halihazırda Lübnan'da sadece 4 saat elektrik mevcut.

Beyrut yönetimi, eylülde, ülkedeki enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlattı.

Lübnan, Suriye'deki Esed rejimi, Ürdün ve Mısır arasından "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"nın yeniden faal olması için anlaşmalar imzalandı.

Doğal gaz borusunun faaliyete geçmesi halinde, Lübnan günlük 1 milyon 700 bin metreküp gaz ithal edebilecek.