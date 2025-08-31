İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uzun vadeli sözleşme istismarı son buldu! İsrail'e satışı tamamen yasakladılar
Dünya

Uzun vadeli sözleşme istismarı son buldu! İsrail'e satışı tamamen yasakladılar

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Uzun vadeli sözleşme istismarı son buldu! İsrail'e satışı tamamen yasakladılar
ABONE OL

Ticaret Bakanlığının Amerikan X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi" gerekçe gösterilerek İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan yeni kararnamenin yürürlüğe konulduğu duyuruldu.

Kömür ihracatının "savaş makinesine katkı sağladığı"na işaret edilen kararnamede, kararın Kolombiya hükümetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla desteklendiği vurgulandı.

Ticaret Bakanı Diana Marcela Morales Rojas da açıklamasında, "Kolombiya, Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamaz. Bu, savaşın tırmanışını durdurmaya yönelik somut bir adım ve ülkemizin dünya barışına kararlı bir katkısıdır." ifadelerini kullandı.

Haziran 2024'te İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan benzer düzenlemeler yapılmış ancak uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle bazı istisnalar tanınmıştı.

Yeni kararnameyle bu istisnalar ortadan kaldırıldı ve İsrail'e kömür ihracatının tamamen durdurulduğu belirtildi.

Yeni düzenlemenin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) verdiği ihtiyati tedbir kararları yerine getirilene ya da bu karara yol açan koşullar ortadan kalkana kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

- PETRO'DAN KARARLILIK MESAJI

Petro, ülkesinin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmişti.

Kolombiya'nın İsrail'e "bir ton kömür bile ihraç etmeyeceğini" ve kömür ihracatını tamamen durdurduğunu belirten Petro, Kolombiya Donanmasına, ülkeden İsrail'e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri vermişti.

Petro, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle sözleşmelerinin iptal edileceği uyarısında da bulunmuştu.

Ağustos 2024'te kömür ihracatını yasakladığı dönemde yaptığı açıklamada Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.