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Dünya

Uzunluğu 1316 metre: Ülkenin en uzun köprüsü resmen hizmete girdi

Kazakistan'da ülkenin en uzun köprüsü trafiğe açıldı. 1316 metre uzunluğa sahip köprüden günde 80 bine yakın aracın geçeceği belirtildi.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
Uzunluğu 1316 metre: Ülkenin en uzun köprüsü resmen hizmete girdi
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Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Oljas Bektenov, Doğu Kazakistan eyaletindeki Buhtırma Barajı üzerinde inşa edilen ülkenin en uzun köprüsünün açılış törenini gerçekleştirdi.

UZUNLUĞU 1316 METRE

Bektenov, 2020'de inşaatına başlanan ve artık tamamlanarak hizmete açılan köprünün bölgedeki 6 ilçe ile 2 eyalet merkezini birbirine bağladığını belirterek "50 yıldır bölge halkı baraj üzerinden yazın feribotla, kışın ise buz üzerinden ulaşım sağlıyordu." dedi.

Çift şeritli ve 1316 metre uzunluğa sahip köprüden günde 80 bine yakın araç geçebiliyor.

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIKTA ARTIŞ YAŞANMASI BEKLENİYOR

Doğu Kazakistan Bölgesi'nde bulunan Buktırma Barajı üzerinde inşa edilen köprü, bölgedeki Kürşim, Ülken Narın, Markagöl, Katonkaragay, Tarbagatay ve Zaysan ilçeleri için ulaşım olanağı sağlıyor.

İnşasında ileri mühendislik teknolojileri kullanılan ve tüm kalite standartlarının yerine getirildiği belirtilen köprünün hizmete girmesiyle, bölge üzerinden geçen uluslararası lojistik ve taşımacılıkta artış yaşanması bekleniyor.

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