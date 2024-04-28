İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Vadi Araba Anlaşması'nı iptal et'' çağrısına Ürdün'den cevap!
Dünya

''Vadi Araba Anlaşması'nı iptal et'' çağrısına Ürdün'den cevap!

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesi ve İsrail arasında 1994 senesinde imzalanan Vadi Araba Anlaşması'nın iptalinin Filistin halkına hizmet etmeyeceğini savundu.

AA28 Nisan 2024 Pazar 09:32 - Güncelleme:
''Vadi Araba Anlaşması'nı iptal et'' çağrısına Ürdün'den cevap!
ABONE OL

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de yer alan haberde, Safedi'nin başkent Amman'daki bir forumda yaptığı açıklamalara yer verildi.

Safedi, İsrail ve Ürdün arasındaki Vadi Araba Anlaşması'nın Oslo Anlaşması sonrasında imzalandığını belirterek, "adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için" yapıldığını ifade etti.

Vadi Araba Anlaşması'nın hem Filistinlilerin hem Ürdün'ün çıkarına olduğunu vurgulayan Safedi, barış anlaşmasının iptal edilmesi yönündeki taleplere şu şekilde cevap verdi:

"Barış anlaşması, işgal altındaki toprakları bize iade etti, sınırlarımızı belirledi ve Ürdün'e Müslümanlara ve Hıristiyanlara ait kutsal mekanlarının yönetiminde özel bir statü sağladı. Bu statü olmasaydı, İsrail bu boşluğu doldururdu."

Safedi, "İsrail ile barışın iptali Filistin halkına, Ürdün'ün korunmasına ve statüsüne (Kudüs'teki hakları) hizmet etseydi, hiç düşünmeden iptal ederdik." şeklinde konuştu.

- VADİ ARABA ANLAŞMASI

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.