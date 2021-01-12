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Dünya

Vahşet! Hayvanın sırtına 'Trump' kazınmış

Florida'daki vahşi yaşam yetkilileri, savunmasız bir deniz ayısının sırtına, 'Trump' kelimesinin oyulmasını araştırıyor.

star.com.tr12 Ocak 2021 Salı 10:47 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:49
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Florida'da bir deniz ayısının sırt bölgesinin oyularak, 'Trump' yazıldığı fark edildi.

Yetkililer, hayvanın bu vahşi olay sırasında ciddi şekilde yaralandığını düşündüklerini açıkladı.

Vahşi Yaşam Savunucuları'nın kıdemli Florida temsilcisi Elizabeth Fleming, "Bu eylemin 'zalim ve insanlık dışı' kabul edilen sınırların da ötesine geçti. Bu korkağın bulunmasına, tutuklanmasına ve başarılı bir şekilde yargılanmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Faillerin ciddi suçlamalarla karşı karşıya olabileceği bildirildi.

Otçul bir deniz memelisi olan deniz ayısı, Florida'nın resmi olmayan simgesidir ve 'Nesli Tükenmekte Olan Türler Federal Yasası' ile 'Deniz Memelilerini Koruma Yasası tarafından korunmaktadır.

star.com.tr

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