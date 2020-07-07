AA 07 Temmuz 2020 Salı 12:08 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:08

ANKARA (AA) - EMRE AYTEKİN - Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (

Güney Amerika ülkeleri ve Hint alt kıtasındaki vaka artışları, Güney Amerika ve Asya kıtalarının dünya geneli içindeki payını mayıs başından itibaren belirgin şekilde artırdı.

Asya ve Güney Amerika kıtalarındaki vaka sayıları, 4 Mayıs’ta dünyadaki toplam vaka sayısının sırasıyla yaklaşık yüzde 15,6'sını ve yüzde 5,9’unu teşkil ederken, bugün yüzde 22,4’ünü ve yüzde 21,7'ini oluşturuyor.

Öte yandan Avrupa ile Asya arasındaki geçiş coğrafyasında, Avrasya kıta parçasında konumlanan Rusya'nın dünya geneli içindeki ağırlığı nispeten azalmış görülen Avrupa kıtasında virüsün yeni yayılma sahası olarak ön plana çıktığı gözleniyor.

- ÇİN'DE BAŞLAYIP, İRAN'A VE İTALYA'YA YAYILMIŞTI



Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıktıktan sonra ocak ve şubat aylarında etkileri yoğun olarak bu ülke ile Uzakdoğu ülkelerinde hissedilen salgının yayılma odağı mart ayı başında İran’a, ardından İtalya ve Batı Avrupa ülkelerine doğru kaymıştı.

ABD, 27 Mart’ta 82 binden fazla vakayla Çin’i ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmuş ve salgınının ana yayılma merkezi haline gelmişti.

- Mayıs başında yayılma odağı ABD ve Batı Avrupa ülkeleriydi

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, mayıs başında, vaka, ölüm ve tedavi gören hasta sayılarının kıtalar arasındaki dağılımı, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın salgından en fazla etkilenen bölgeler olduğunu gösteriyordu.

Salgının ortaya çıkışından 4 Mayıs’a kadar geçen sürede dünya genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 76'sı, ölümlerin ise yaklaşık yüzde 86'sı Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülmüştü. Tedavi gören hastaların yüzde 81'i de bu iki kıtada bulunuyordu.

ABD, en fazla vaka ve ölümün kayıtlara geçtiği ve tedavi gören fazla hastanın bulunduğu ülke olurken, onu İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın olduğu 5 Batı Avrupa ülkesi izliyordu.



Bugün itibarıyla Kuzey Amerika ülkelerindeki vakalar dünya genelinin yüzde 30,3'ünü, Avrupa'daki vakalar ise yüzde 21,2'sini temsil ediyor.

- GÜNEY AMERİKA VE HİNT ALT KITASI



Vaka sayısının 3 milyonu, can kayıplarının ise 130 bini aştığı ABD, halen salgında en ağır bilançoyla karşı karşıya olan ülke konumunda bulunuyor.

Ancak son iki ayda Güney Amerika ülkeleri ile Asya’da Hint alt kıtası ülkelerinde görülen vaka artışları bu iki bölgeyi virüsün yeni yayılma odağı haline getirmiş durumda.

Asya ve Güney Amerika kıtalarındaki vaka sayıları, 4 Mayıs’ta dünyadaki toplam vaka sayısının sırasıyla yaklaşık yüzde 15,6 ve yüzde 5,9’unu teşkil ediyordu. Bugün ise dünyadaki toplam vakaların yüzde 22,4’ü Asya ülke yüzde 21,7 Güney Amerika ülkelerinde tespit edilmiş bulunuyor.

Kıtalar arası dağılımdaki bu değişimde Brezilya, Peru ve Şili gibi Güney Amerika ülkeleri ile Asya’da Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te artan vakalar belirleyici oldu.

- Brezilya ve Güney Avrupa ülkeleri

Brezilya, 23 Mayıs’ta 330 bini aşan Kovid-19 vakasıyla ABD’nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ülke konumuna geldi.

Ülkede yeni Kovid-19 vakalarının sayısı 19 Haziran’da 55 bine kadar çıktı. Günlük vaka artışı halen 20 binin üzerinde seyrediyor.

Brezilya’da bugüne dek 1 milyon 626 bin 71 vaka görülürken, virüs nedeniyle 65 bin 556 kişi hayatını kaybetti. 212,5 milyon nüfuslu Brezilya, vaka sayısı ve can kaybı bakımından ABD’nin ardından en ağır bilançoyla karşılaşan ülke oldu.

Vaka sayısının 305 bini aştığı Peru, dünyada en fazla vaka görülen beşinci, Güney Amerika’da ise Brezilya’dan sonra ikinci ülke haline geldi.

Peru’da yeni Kovid-19 vakalarının sayısı 30 Mayıs’ta 8 bin 805’e kadar çıktı. Günlük vaka artışı halen 3 bin civarında seyrediyor.

32,9 milyon nüfuslu ülkede, virüs nedeniyle bugüne dek 10 bin 777 kişi hayatını kaybetti.

Bir diğer Güney Amerika ülkesi Şili de dünyada en fazla vaka görülen yedinci ülke oldu. Günlük vaka artışının 14 Haziran’da 8 bin 120’ye çıktığı ülkede, halen günde 3 bin dolayında yeni vaka görülüyor.

19 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 298 bin 557 vaka görülürken, 6 bin 584 kişi hayatını kaybetti.

- HİNDİSTAN VE ALT KITA ÜLKELERİ



Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’de ve ilk yayılma alanı olan bölge ülkelerinde alınan sıkı önlemlerle nispeten kontrol alınmasıyla Asya kıtası, virüsün yayılma alanı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’ya oranla ağılığını yitirmişti.

Bilhassa Hindistan ve diğer alt kıta ülkelerinde mart başında uygulanan sokağa çıkma yasakları, virüsün Himalaya Dağları’nın güneyindeki geniş akarsu vadilerinde yaşayan halklar arasında yayılmasını nispeten sınırlamıştı.

Ancak Hindistan’da haziran başından itibaren genel sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve karantina tedbirlerinde gevşemeye gidilmesi, virüsün yayılma tablosunu değiştirdi.

Ülkede günlük yeni vaka sayısı 6 Haziran’dan itibaren 10 binin üzerinde seyretmeye başlarken 7 Temmuz’da 22 bin 252’ye kadar çıktı.

ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada en fazla vaka görülen ülke olan 1,3 milyar nüfuslu Hindistan’da bugüne dek 720 bin 707 vaka tespit edilirken, 20 bin 178 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan alt kıtada Pakistan ve Bangladeş’te de virüsün hızla yayıldığı görülüyor. Günlük vaka artışları her iki ülkede de 3 binin üzerinde seyrediyor.

- RUSYA VİRÜSÜN AVRUPA'DAKİ YENİ YAYILMA SAHASI OLDU



Batı Avrupa ülkelerinde vaka artışları mart ve nisan ayında alınan karantina tedbirleriyle nispeten kontrol altına alındı. Günlük vaka sayıları, salgından en yoğun etkilenen İtalya’da mayıs ortasında, İspanya’da mayıs sonunda, İngiltere’de ise haziran sonunda 1000’in altına indi.

Ancak Avrupa ile Asya arasındaki geçiş alanı üzerinde konumlanan Rusya, son iki ayda virüsün bölgedeki yeni yayılma sahası oldu.

Rusya, 11 Mayıs’ta 11 bin 656’ya kadar çıkan günlük vaka artışıyla 12 Mayıs itibarıyla ABD’nin ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

Bugüne dek 687 bin 862 vakanın tespit edildiği, virüs nedeniyle 10 bin 296 kişinin öldüğü ülkede halen günde 6 binden fazla yeni vaka görülüyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 11 milyon 750 bini aşarken, 540 binden fazla kişi hayatını kaybetti.