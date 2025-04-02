Val Kilmer hayatını kaybetti

"Top Gun" ve "Batman Forever" gibi filmlerle tanınan oyuncu Val Kilmer'ın 65 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Val Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer yaptığı açıklamada, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini belirtti.

Mercedes Kilmer, babasının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, 2014'te gırtlak kanserine yakalandığını ancak daha sonra iyileştiğini aktardı.

Aralık 1959'da Los Angeles'ta doğan ve Hollywood filmleriyle tanınan Val Kilmer, "Top Secret!" (1984) ve "Real Genius" (1985) gibi komedilerle sinemaya adım attı.

"Top Gun" (1986) filmindeki "Iceman" rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Kilmer, 1995 yapımı "Batman Forever" filminde Bruce Wayne/Batman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.