Vampir yüz bakımı! Deri altına kan enjekte eden güzellik uzmanı 24 suçtan yargılanacak

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:53

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir güzellik merkezi işleten Maria de Lourdes Ramos de Ruiz'in, estetik işlemlerde deri altına kan enjekte ettiği ortaya çıktı.



Salona giden müfettişler, etrafa saçılmış insan kanı ve iğneler bulduklarını söylüyorlar.

Güzellik uzmanının 'vampir yüz bakımı' olarak yaptığı işlem de dahil, altı kez kara para aklama, 12 kez vergi kaçakçılığı ve beş kez ruhsatsız tıp pratiği yapmak dahil olmak üzere 24 suçla suçlandığı belirtildi.

VAMPİR YÜZ BAKIMI

Ramos de Ruiz'in, salona gelen müşterilerinin kanını çektikten sonra, bir santrifüjde döndürüp tekrar enjekte ettiği belirtiliyor. Güzellik uzmanının bu işlemi, doku onarımını ve yenilenmesini teşvik etmek için yaptığı belirtiliyor.

Ancak, Ramos de Ruiz'in iki müşterisinin bakım sonrası HIV'e yakalandığı iddiası, yetkilileri harekete geçirdi.

Başsavcı Hector Balderas, HIV vakaları ile ilgili bir soruşturma başlatmıştı ve salonu teftiş eden sağlık görevlilerinin bazı korkunç deliller bulduğu bildirildi.

Ramos de Ruiz'in işlettiği salonun duvarlarında, 'vampir yüz bakımı ruhsatı' ve 'yeterlilik sertifikaları' gibi, sahte belgelerin asılı olduğu belirtildi.

HER YERDE İNSAN KANI VARDI

Müfettişler iğnelerin her yere saçıldığını, bir mutfak lavabosunda dökülmüş insan kanı ve buzdolabında yiyeceklerin yanında şişelerde kan bulunduğunu açıkladı.

Müşteriler ayrıca, kullanılan şırıngaların temizlenmediğini, temizlik ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğunu onayladı. Ayrıca, muayene ile ilgili mahkeme belgelerine göre salonda "tehlikeli" ilaçlar ve tıbbi ekipman bulundu.

Salonunda güzellik için işlem yaptıran toplam 137 hastaya HIV ve hepatit testi yapılırken, Başsavcı Balderas "New Mexicolu ailelerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan kişiler sorumlu tutulmalıdır. Bu davayı duruşmada sunmayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ramos de Ruiz suçlu bulunursa, hapishanede maksimum 62 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

star.com.tr