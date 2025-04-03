Fox News'teki "Fox & Friends" programına konuk olan Vance, Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Vance, "özel hükümet çalışanı" olarak yasal olarak 130 gün geçici statüde çalışma hakkı olan Musk'ın, haziran başında sona erecek görevinin ardından Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdüreceğini söyledi.

Musk'ın DOGE'de yapması gereken işlerin henüz bitmediğini ifade eden Vance, "Elon'ın işi bitmeye yakın bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, DOGE'de Musk'ın şimdiye kadar çok sayıda güzel iş başardığını belirterek, "Yapacak çok işimiz var. Altı ay yeterli bir süre değil, uzun ve azimli bir çalışma gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında görevinden ayrılmasının muhtemel olduğu iddia edilmişti.