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Dünya

Vance: Musk görevden ayrıldıktan sonra Trump'ın dostu ve danışmanı olmayı sürdürecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Elon Musk'ın 130 günlük geçici görev süresi sona erdikten sonra Trump'ın 'dostu ve danışmanı' olmayı sürdüreceğini söyledi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
Vance: Musk görevden ayrıldıktan sonra Trump'ın dostu ve danışmanı olmayı sürdürecek
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Fox News'teki "Fox & Friends" programına konuk olan Vance, Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Vance, "özel hükümet çalışanı" olarak yasal olarak 130 gün geçici statüde çalışma hakkı olan Musk'ın, haziran başında sona erecek görevinin ardından Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdüreceğini söyledi.

Musk'ın DOGE'de yapması gereken işlerin henüz bitmediğini ifade eden Vance, "Elon'ın işi bitmeye yakın bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

"ALTI AY YETERLİ BİR SÜRE DEĞİL"

Vance, DOGE'de Musk'ın şimdiye kadar çok sayıda güzel iş başardığını belirterek, "Yapacak çok işimiz var. Altı ay yeterli bir süre değil, uzun ve azimli bir çalışma gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında görevinden ayrılmasının muhtemel olduğu iddia edilmişti.

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