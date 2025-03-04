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Dünya

Vance: Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almanın yolunun, Ukrayna'da ülkesine ekonomik avantajlar sağlanmasından geçtiğini belirtti.

AA4 Mart 2025 Salı 10:11 - Güncelleme:
Vance: Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçiyor
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Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.

- TRUMP-ZELENSKİ TARTIŞMASI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra da ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenski, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmamıştı.

Trump, Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Trump'ın bugün Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı duyurulmuştu.

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