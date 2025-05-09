Varşova'da dünyaya mesaj: ABD başaramazsa Türkiye var

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu rolünden çekilmesi halinde potansiyel arabulucu adayları olarak Türkiye'yi işaret etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile başkent Varşova'da basına ortak açıklamalarda bulundu.

"İLETİŞİM KANALLARINI ELİNDE TUTAN TÜRKİYE VAR"

Sikorski, ABD'nin arabuluculuktan vazgeçmesi ihtimaline dair bir soru üzerine, "Elbette, arabuluculuk çabalarında ABD'ye başarılar diliyoruz. Ancak bu yol başarısız olursa, başka adaylar da var. İletişim kanallarını elinde tutan Türkiye var. Sonra, her şeyden önce, Putin'i müzakere masasına oturtmak ve taleplerini yumuşatmak için eşsiz araçlara sahip olan Çin var." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA 30 GÜNLÜK "KOŞULSUZ ATEŞKES" ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz ateşkes" çağrısı yaparak, olası ateşkese saygı duyulmazsa "daha geniş yaptırımlar uygulanacağı" uyarısında bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." ifadesini kullanan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere "saygı duymaktan sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Trump, "Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır." uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirtti.

Ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ifade eden Trump, tüm bunların "kısa süre içinde" yapılabileceğini savundu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, telefonda görüştüğü Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Zelenski, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'a 'Trump' ricası! "Sizin sözünüzü dinler"

Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte ateşkesle barış olmaz

Zelenski'den "kararlılık" mesajı: Ya Rusya değişmek zorunda kalacak ya da dünya!