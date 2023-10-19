Varşova'da 'Türkiye-Polonya' konferansı

Konferansın açılış konuşmaları, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Birinci Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı Çağdaş Bilgin tarafından gerçekleştirildi.

Denktaş, konferansın düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla İstanbul ve Varşova üniversitelerine teşekkür ederek, Türkiye ve Polonya'nın sadece dost değil müttefik ülkeler olduğunu söyledi.

Bilgin de Türkiye ve Polonya'nın güçlü siyasi bağlarının yanı sıra ticari, askeri ve kültürel ilişkilerini sürdürdükleri, yüzyıllar öncesine dayanan müstesna bir dostluk bağını paylaştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin "Üç Deniz Girişimi" gibi büyük ölçekli projeleri içeren bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Bilgin, "Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimizin ve bu konudaki karşılaştırmalı üstünlüklerimizi ve ihtiyaçlarımızı kullanarak birbirimizi tamamlayıp destekleyebileceğimizin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Bilgin, turizm alanında Türkiye'nin Polonyalı turistler için en gözde destinasyonlardan biri haline geldiğine dikkati çekerek, geçen yıl 1,2 milyondan fazla Polonyalı turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu yılın ilk 8 ayında da bu rakamın bir milyonu aştığını kaydetti.

İki ülkenin NATO çatısı altında güçlü askeri ittifak kurduğuna işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Kültürel ilişkilerimiz de ikili işbirliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültürel yakınlık, iki halk arasındaki köklü tarihi bağlardan kaynaklanmaktadır. Polonya'nın önde gelen milli şairi Adam Mickiewicz'in de ifade ettiği üzere Polonya'nın bölünmesini sadece Osmanlı Türklerinin tanımayı reddettiğini ve bağımsız bir Polonya'nın yeniden ortaya çıkışını tereddütsüz şekilde desteklediğimizi yinelemekten gurur duyuyorum.

Bu değişmez duruşumuz güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Polonya, güçlü bir ülke olarak bölgedeki yerini sağlamlaştırmıştır. Gelecek için önemli potansiyele sahip iki ülke Türkiye ve Polonya, geleneksel dayanışma ve karşılıklı saygıyı canlı tutarak, daha fazla kalkınma ve refah için kendi yollarında ilerlemeye devam edeceklerdir."

Konferansa, İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'in yanı sıra çok sayıda Polonyalı ve Türk akademisyen katıldı.