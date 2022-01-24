Vatandaşlarına açık çağrı yaptı: Ülkeyi terk edin!

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 22:54 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 22:54

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleri ile Ukrayna konusunda videokonferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Psaki, "Bu görüşmede, diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak." ifadesini kullandı.

- "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok"

Psaki, ABD basınında, "Biden yönetiminin tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği" iddialarına ilişkin "Bir işgal durumunda, oradaki müttefiklerimize ek yardım yapma seçeneğini hiçbir zaman masadan kaldırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz devam ediyor." dedi.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Psaki, NATO'nun Akdeniz'de "Neptune Strike 2022" adıyla başlattığı tatbikatın planlarının, Ukrayna-Rusya krizinden çok daha önce yapıldığını kaydetti.