İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7143
  • EURO
    48,8048
  • ALTIN
    5343.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vatandaşlarını İsrail'in zulmüne terk ettiler! Aktivist Thunberg: Siz gittikten sonra bizi dövecekler dedim ama yine de gittiler
Dünya

Vatandaşlarını İsrail'in zulmüne terk ettiler! Aktivist Thunberg: Siz gittikten sonra bizi dövecekler dedim ama yine de gittiler

İsrail'de hapiste kaldıkları sürece suya erişemediklerini ve bundan dolayı hastalandıklarını söyleyen İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç konsolosluğu yetkililerine şikayetlerini bildirdiklerini belirterek, 'Bizimle görüşen konsolosluk yetkililerine giderlerken onlara dedim ki 'Burada siz gittikten sonra bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler.' İsveçli yetkililer yine de gittiler' dedi.

AA7 Ekim 2025 Salı 23:41 - Güncelleme:
Vatandaşlarını İsrail'in zulmüne terk ettiler! Aktivist Thunberg: Siz gittikten sonra bizi dövecekler dedim ama yine de gittiler
ABONE OL

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 9 aktivist İsveç'e geldi.

Thunberg, 9 İsveçli aktivist ile birlikte İsveç'in başkenti Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Thunberg, "İsveç Konsolosluğu'ndan gelen kişilere (İsrail'de hapiste) kaldığımız süre boyunca 'temiz içme suyuna erişimimiz yok' dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık." dedi.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÇÖP KUTUSUNA ATTILAR"

Çeşme suyunun kirli olmasından dolayı kendi konsolosluk yetkililerinden yardım istediklerini aktaran Thunberg, "Çünkü onlar (İsrailliler), içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara dedik ki 'Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız.'" diye konuştu.

Thunberg, İsveç konsolosluğu yetkililerine şikayetlerini bildirdiklerini belirterek, "Bizimle görüşen konsolosluk yetkililerine giderlerken onlara dedim ki 'Burada siz gittikten sonra bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler.' İsveçli yetkililer yine de gittiler." ifadelerini kullandı.

Fiziksel işkencelere de maruz kaldıklarını kaydeden Thunberg, "İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler." dedi.

İsveç hükümetini de eleştiren Thunberg, "Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim hükümetlerimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

  • sumud
  • aktivist
  • Thunberg

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.