İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6549
  • EURO
    47,6196
  • ALTIN
    4414.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vatandaşlık karşılığında gizli bilgileri sızdıracaktı... ABD'de M1A2 Abrams skandalı!
Dünya

Vatandaşlık karşılığında gizli bilgileri sızdıracaktı... ABD'de M1A2 Abrams skandalı!

ABD'de bir askeri üste görevli 22 yaşındaki Taylor Adam Lee'nin, Rusya vatandaşlığı karşılığında M1A2 Abrams tankları konusundaki teknik hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Vatandaşlık karşılığında gizli bilgileri sızdıracaktı... ABD'de M1A2 Abrams skandalı!
ABONE OL

ABD Adalet Bakanlığı, 22 yaşındaki askerin, M1A2 Abrams tanklarıyla ilgili hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiğini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığından, Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde görevli Taylor Adam Lee'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Lee'nin, M1A2 Abrams tankları konusundaki teknik hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiği ve dün gözaltına alınarak federal mahkemede ilk duruşmasına çıktığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yer verilen mahkeme belgelerinde Lee'nin gizli bilgilere erişiminin bulunduğu, Rus istihbarat çalışanı olduğunu düşündüğü kişiye bu bilgileri paylaşmayı teklif ettiği bildirildi.

Belgelerde, Lee'nin Casusluk Yasası'nın yanı sıra Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı da ihlalle suçlandığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Roman Rozhavsky ise Lee'nin Rus vatandaşlığı karşılığında bu eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu, vatanını korumaya yemin etmiş kişiler başta olmak üzere ABD'ye ihanet etmeyi düşünen herkese bir mesajdır." ifadesini kullandı.

  • tank
  • hassas bilgi
  • casus
  • M1A2 Abrams

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.