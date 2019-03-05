Vatikan 12. Pius papalığına ilişkin mühürlü arşivleri açacağını ilan etti

Papa Francis tarafından yapılan duyuru kapsamında, araştırmacıların Vatikan’ın Nazilere ve Holokost’a nasıl baktığını inceleyebilecekleri bildirildi.

Konuyla ilgili arşivlerin şimdiye dek mühürlü olması nedeniyle Papa 12. Pius’la ve Vatikan’la ilgili bir taraftan “Nazilerin katliamlarına rezil bir şekilde sessiz kaldıkları” yönünde, bir taraftan da “binlerce hayatı kurtardıkları” noktasında çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.

Vatikan’daki yetkililere ve Gizli Arşiv çalışanlarına bir konuşma yapan Papa Francis, kilisenin tarihten korkmadığını belirterek, “1939 ile 1958 arasında süren Pius papalığı çok ciddi zorluklar ve çok zor kararların yanı sıra insanlık ve Hristiyanlık sağduyusuna sahne olmuştur.” diye konuştu.

Normal şartlar altında bir papalık dönemine ait arşivleri, papalığın sona ermesinden 70 yıl sonra erişime açan Vatikan, tarihçiler ve Yahudi organizasyonlarının onlarca yıllık baskısının sonucunda bu geleneğini bozmak durumunda kaldı.

Papa 12. Pius’un dönemine ilişkin belgelerin erişime açılmasıyla ilgili en yoğun baskı, Vatikan’ın 2009 yılında Pius’u azizlik seviyesine yükseltmesinin ardından bazı Holokost kurbanlarının bu girişimi duygusuzluk ve düşüncesizlik olarak tanımlayarak harekete geçmesiyle oluştu.

Papa Francis söz konusu arşivlerin Pius’un papa olarak seçilmesinin 81. yıl dönümü olan 2 Mart 2020’de açılacağını bildirirken, tarihçi akademisyenler ve Yahudi organizasyonları Papa Francis’in bu kararını olumlu karşıladı.