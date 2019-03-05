13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3783
  • 6,0919
  • 222.139
  • 104.317
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Vatikan 12. Pius papalığına ilişkin mühürlü arşivleri açacağını ilan etti

Otuz yıldan fazla bir süredir tarihçiler ve Yahudi organizasyonlarınca yapılan baskının sonucunda pes eden Vatikan, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki 12. Pius papalığına ilişkin mühürlü arşivleri açacağını ilan etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Papa Francis tarafından yapılan duyuru kapsamında, araştırmacıların Vatikan’ın Nazilere ve Holokost’a nasıl baktığını inceleyebilecekleri bildirildi.
 
Konuyla ilgili arşivlerin şimdiye dek mühürlü olması nedeniyle Papa 12. Pius’la ve Vatikan’la ilgili bir taraftan “Nazilerin katliamlarına rezil bir şekilde sessiz kaldıkları” yönünde, bir taraftan da “binlerce hayatı kurtardıkları” noktasında çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.
 
Vatikan’daki yetkililere ve Gizli Arşiv çalışanlarına bir konuşma yapan Papa Francis, kilisenin tarihten korkmadığını belirterek, “1939 ile 1958 arasında süren Pius papalığı çok ciddi zorluklar ve çok zor kararların yanı sıra insanlık ve Hristiyanlık sağduyusuna sahne olmuştur.” diye konuştu.
 
Normal şartlar altında bir papalık dönemine ait arşivleri, papalığın sona ermesinden 70 yıl sonra erişime açan Vatikan, tarihçiler ve Yahudi organizasyonlarının onlarca yıllık baskısının sonucunda bu geleneğini bozmak durumunda kaldı.
 
Papa 12. Pius’un dönemine ilişkin belgelerin erişime açılmasıyla ilgili en yoğun baskı, Vatikan’ın 2009 yılında Pius’u azizlik seviyesine yükseltmesinin ardından bazı Holokost kurbanlarının bu girişimi duygusuzluk ve düşüncesizlik olarak tanımlayarak harekete geçmesiyle oluştu.
 
Papa Francis söz konusu arşivlerin Pius’un papa olarak seçilmesinin 81. yıl dönümü olan 2 Mart 2020’de açılacağını bildirirken, tarihçi akademisyenler ve Yahudi organizasyonları Papa Francis’in bu kararını olumlu karşıladı.

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 1)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Hazırlıklar tamam

PKK/YPG’li teröristler, askerlerimize taciz ateşi açtı

PKK/YPG’li teröristler, askerlerimize taciz ateşi açtı

Diyarbakır’da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

Diyarbakır’da 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

19'u muvazzaf 30 asker için FETÖ'den gözaltı kararı verildi

19'u muvazzaf 30 asker için FETÖ'den gözaltı kararı verildi

Kılıçdaroğlu’nun talimatı lafta kaldı

Kılıçdaroğlu’nun talimatı lafta kaldı

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! İşte o iller

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! İşte o iller

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA