İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8564
  • EURO
    7,7381
  • ALTIN
    390.769
  • BIST100
    116786
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vatikan, Ortadoğu ile ilgili endişelerini ABD ve İsrail'e bildirdi
Dünya

Vatikan, Ortadoğu ile ilgili endişelerini ABD ve İsrail'e bildirdi

ABD ve İsrail'in Vatikan Büyükelçileri ile bir araya gelen Kardinal Parolin, Orta Doğu'daki durumu tehlikeye atacak tek taraflı girişimlere ilişkin Vatikan'ın endişelerini, ABD ve İsrail'e aktardı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:54
ABONE OL

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'ta yer alan habere göre, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin 30 Haziran'da ABD ve İsrail'in Vatikan Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kardinal Parolin'in, İsrailliler ve Filistinliler arasında barış arayışlarını ve Orta Doğu'daki kırılgan durumu daha da tehlikeye sokabilecek olası tek taraflı eylemlere yönelik Vatikan'ın endişelerini aktardığı ifade edildi.

Vatikan'ın daha önce 20 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de belirttiği üzere, İsrail ve Filistin'in uluslararası alanda kabul edilen sınırlar dahilinde, barış ve güvenlik içinde var olma ve yaşama hakkına sahip olduklarının yinelendiği aktarıldı.

Görüşmeye ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada da taraflara, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacak şekilde, doğrudan müzakere sürecinin yeniden başlatılması konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeleri çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Haberde, Papa Franciscus'un 8 Haziran 2014'te dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Vatikan bahçelerinde yaptığı "Barış Duası"nda sarf ettiği "Tarafların, şiddet, husumet, provokasyon ve ikiyüzlülüğe 'hayır'; diyalog, müzakere, ahde vefa ve samimiyete 'evet' deme cesaretini göstermeleri gerekiyor." sözlerine de atıfta bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.