Vatikan'da gözler yeni papa seçimlerinde! Trump o ismi işaret etti

Yeni Papa'nın seçimi için süreç bugün, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Vatikan'da başladı. 133 kardinal, Sistina Şapeli'nde toplanarak konklav adı verilen gizli oylama sürecine katılıyor. İlk oylama, Türkiye saatiyle 17:30'da başlayacak.

EN GÜÇLÜ ADAY İTALYAN KARDİNAL PAROLİN

İtalyan Kardinal Parolin en güçlü aday.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin, yenilikçiler ve muhafazakarlar arasında uzlaşma rolü oynayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Papa Franciscus'un papalığa seçildiği Mart 2013'ten sonra Ekim 2013'te devlet sekreterliği makamına getirdiği 70 yaşındaki Parolin, Vatikan'ın Çin ve Vietnam ile yakınlaşmasının başlıca mimarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Parolin'in Kilise'nin dış ilişkilerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsediği ve uluslararası diplomasi konusunda oldukça deneyimli olduğu biliniyor.

Kilise içerisinde ılımlı bir isim olarak değerlendirilen İtalyan Kardinal Parolin, yeni papa kim olabilir sorusuna yönelik yapılan anketlerde ilk sırada yer alıyor.

SEÇİLİRSE İLK ASYALI PAPA OLACAK

Filipinli Kardinal Tagle seçilirse ilk Asyalı papa olacak.

67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle de sosyal adalete olan bağlılığı nedeniyle "Asyalı Franciscus" olarak anılıyor.

1982'de rahip olarak atanmasından bu yana teoloji alanında çalışmaları olan Tagle, yürüttüğü Imus Piskoposu ve Manila Başpiskoposu görevleriyle de idari tecrübe kazandı.

Tagle'nin yoksulları savunan tutumu ve iklim değişikliğine yönelik çağrıları Papa Franciscus ile benzerlik gösteren yönleri olarak gösterilirken Filipinli kardinalin sosyal medyada da aktif olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, seçilmesi halinde Tagle, ilk Asyalı papa olacak.

EN GENÇ PAPA ADAYI

İtalyan Kardinal Pizzaballa, en genç aday.

60 yaşındaki Kudüs Latin Patriği İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa; İsrail, Filistin toprakları ve Ürdün'ü kapsayan başpiskoposluk bölgesiyle Orta Doğu'daki en üst düzey Katolik din adamı olarak öne çıkıyor.

Papa Franciscus'un Eylül 2023'te atadığı kardinallerden Pizzaballa, Fransisken mezhebine mensup olmasıyla biliniyor.

Pizzaballa, papa için gösterilen muhtemel adaylar arasında en genç isim olarak dikkati çekiyor. Uluslararası medyada yorumlarda, yaşının genç olması nedeniyle "uzun bir papalık" dönemi geçirebileceğinden kardinallerin, Pizzaballa'yı seçmek istemeyebileceği belirtiliyor.

FAVORİ ADAYLARDAN BİRİSİDE KARDİNAL ZUPPİ

İtalyan Kardinal Zuppi potansiyel adaylar arasında.

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi, potansiyel adaylar arasında gösterilen bir diğer isim.

2015'te Bologna Başpiskoposluğuna terfi edilen 69 yaşındaki Zuppi, Jorge Mario Bergoglio adıyla doğan Arjantinli Papa Franciscus'a yakınlığı nedeniyle "İtalyan Bergoglio" olarak anılıyor.

Zuppi'nin, Papa Franciscus gibi göçmenlik ve yoksulluk gibi konularla yakından ilgilendiği biliniyor.

Kardinal Zuppi, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Papa Franciscus'un özel temsilcisi olarak bir süre savaşın tarafları ve ilgili ülkelerin başkentlerine ziyaretler gerçekleştirmişti.

TRUMP ONU İŞARET ETTİ

Trump'ın isim vermeden işaret ettiği ABD'li Kardinal Timothy Dolan.

75 yaşındaki ABD'li Kardinal Timothy Dolan'ın adı öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Papa 16. Benediktus'un kardinal yaptığı isimlerden olan New York Başpiskoposu Dolan'ın adı son günlerde biraz farklı şekilde gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya "Papa olmak isterdim. Bu, benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var." yanıtını vererek isim vermeden Dolan'ı işaret etmesi, dikkatleri ABD'li kardinalin üzerine yoğunlaştırmıştı.

Trump'ın bu sözlerinin ardından resmi hesabından kendisini "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğrafı paylaşması ise başta Dolan olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Kardinal Dolan, Trump'ın kendisini Papa gibi gösteren yapay zeka üretimi fotoğrafına da tepki göstererek "bunun iyi bir şey olmadığını" söylemişti.

ABD'li Kardinal Prevost da son günlerde dikkat çeken isimlerden.

Son günlerde dikkati çeken bir diğer isim ise ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

Peru'da uzun yıllar görev yapan 69 yaşındaki Prevost'un; Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak "sürpriz" yapabileceği ifade ediliyor.

Prevost'un yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.