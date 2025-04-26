Vatikan'da Papa'ya son veda! Türkiye'yi TBMM Başkanı Kurtulmuş temsil ediyor
21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, son yolcuğuna uğurlanıyor. Papa'nın Aziz Petrus Meydanı'ndaki cenaze törenin çok sayıda devlet adımı katılıyor. Türkiye'yi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ediyor.
21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenleniyor. Papa'nın naaşı, tören alanına omuzlarda taşındı.