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Dünya

Vatikan'da Papa'ya son veda! Türkiye'yi TBMM Başkanı Kurtulmuş temsil ediyor

21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, son yolcuğuna uğurlanıyor. Papa'nın Aziz Petrus Meydanı'ndaki cenaze törenin çok sayıda devlet adımı katılıyor. Türkiye'yi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ediyor.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Vatikan'da Papa'ya son veda! Türkiye'yi TBMM Başkanı Kurtulmuş temsil ediyor
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21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenleniyor. Papa'nın naaşı, tören alanına omuzlarda taşındı.

  • Papa Franciscus cenaze
  • Vatikan Devlet Başkanı
  • Türkiye temsilci

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