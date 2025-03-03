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Dünya

Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun bugün stabil olduğu ve geceyi rahat geçirdiği bildirildi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 18 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, Papa'nın sağlık durumunun bugün de stabil olduğu ve gece rahat bir uyku uyuduğu ifade edildi.

Papa'nın son günlerde kullandığı mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadığı ancak uzun süreli yüksek akımlı oksijen terapisi almaya devam ettiği ve ateşi olmadığı belirtildi.

- Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'ne yatmıştı.

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