Vatikan'dan siyah duman yükseldi! Papa yine seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçimi için bu sabah yapılan 2. oylamada da sonuca ulaşılamadı ve Sistina Şapeli'nin bacasından siyah dumanlar yükseldi.

Vatikan'da Papa Francis'in geçtiğimiz ay hayatını kaybetmesinin ardından toplanan kardinallerin papalık seçimi için gerçekleştirdikleri gizli oylama süreci devam ediyor. Katolik Kilisesi'nin yeni lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak ismi belirlemek için 71 farklı ülkeden gelerek Vatikan'da toplanan 133 seçici kardinal, 267. papayı belirlemek üzere gerçekleştirilen seçim toplantısının (Konklav) ikinci gününde de sonuca ulaşamadı ve Sistina Şapeli'nin bacasından siyah dumanlar yükseldi.

Seçim sürecini takip etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Aziz Petrus Meydanı'nda bekleyen binlerce kişi, siyah dumanın belirmesiyle kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı.

SEÇİM SÜRECİ ADAYLARDAN BİRİ 89 KARDİNALİN DESTEĞİNİ ALANA KADAR DEVAM EDECEK

Yeni papa seçilecek adayın, kardinallerin üçte ikisinin oyunu alması gerekecek. Seçim süreci, bu şart sağlanana, yani adaylardan biri 89 kardinalin desteğini alana kadar günde iki ayrı oturum ve toplam dört oylama ile devam edecek. Bu çerçevede kardinallerin öğle yemeğinin ardından yeniden oturuma geçmesi ve yerel saatle 17.30 ve 19.00'da iki oylama daha yapması planlanıyor.

SEÇİMİN BAŞARILI OLMASI HALİNDE BEYAZ DUMAN YÜKSELECEK

Seçimin başarılı olması halinde Sistina Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve çanlar çalmaya başlayacak. Kardinallerin desteğini alan aday, papa seçilmesinin ardından kendine yeni bir isim seçecek ve kısa süre içerisinde Aziz Petrus Meydanı'na bakan balkondan dünyayı selamlayacak.

PAPA FRANCİS, KONKLAVIN İKİNCİ GÜNÜ BEŞİNCİ OYLAMA TURUNUN SONUNDA SEÇİLMİŞTİ

Nisan ayında hayatını kaybeden Arjantin doğumlu Papa Francis, konklavın ikinci günü beşinci oylama turunun sonunda seçilmişti. 2005 yılındaki konklavda Alman Papa XVI. Benedict'in seçilmesi de iki gün sürmüştü.