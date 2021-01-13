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Dünya

Ve başladı! Hint Okyanusu'nda füzeler peş peşe ateşlendi

İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda deniz tatbikatına başladığı belirtildi. İran donanmasına ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta 'seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları' gerçekleştirilecek.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:02
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, "Güç 99" adı verilen tatbikat, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yürütülecek.

Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

İran donanmasına ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında ayrıca İran Deniz Kuvvetlerince üretilen Mekran helikopter gemisi, Bakıri ve Musevi'nin yer aldığı törenle suya indirildi.

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