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Dünya

Zelenski: Kırım Tatarlarına konut inşası için Türk yetkililer Ukrayna'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin ardından, Ukrayna'da Kırım Tatarları için Türkiye ile ortak konut inşası projesinin çalışmalarına başlandığı açıklandı.

DHA27 Şubat 2020 Perşembe10:09 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de katıldığı ‘Age of Crimea’ adlı forumda yaptığı konuşmada, Kırım Tatarlarının yerleştirilmesi için Ukrayna'da toplam 500 dairelik konutların inşa edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. Zelenski, konut inşaatları için arazi konusunda incelemelerde bulunmak için Türkiye'den yetkililerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle Herson’da değerli dostum ile (Zelenski) 500 aileyi kapsayan, birlikte altyapısıyla, üstyapısıyla konutlar yapma kararını verdik" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı'nı heyetler arası toplantıda konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Kendisi de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşecekler ve birlikte muhataplarıyla hareket ederek gelip yerinde tespitleri yapıp, sonra plan çalışmaları, ardından proje çalışmalarını yapıp, yine burada beraber çalışacakları arkadaşlarla irtibat halinde olup süratle bu inşaatları altyapı, üstyapı sizlerin de görevlendireceğiniz arkadaşlarla beraber bitirecekler. Ben buna inanıyorum. Böylece sefaletten bu insanların, bu soydaşlarımızın kurtulmasına sizler Başkan olarak, bizler de soydaşları olarak yardımcı olmuş olacağız" ifadelerinde bulunmuştu.

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