15 Nisan 2020 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:41

Komşuları Danimarka ve Norveç'ten ayrılarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi izleyen İsveç'i zor günler bekliyor olabilir. Norveç ve Danimarka hayata geçirdikleri sert önlemlerle salgını kontrol altına almış görünüyor. Danimarka'da vaka sayısı 6 bin 500'de kalırken, şu ana kadar 299 kişi yaşamını yitirdi. Danimarka adım adım karantina önlemlerini kaldıracağını açıkladı.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ UYGULUYOR

Koronavirüse karşı baştan beri sert önlemler alan bir diğer ülke de Norveç oldu. Söz konusu önlemlerin karşılığını alan Norveç'te vaka sayısı 6 bin 686'da kalırken, sadece 139 kişi hayatını kaybetti. Norveç de günlük hayatın önündeki karantina önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor.

Bu iki ülkeden farklı strateji izleyen İsveç ise, koronavirüsle mücadelede günlük yaşama dokunmadı. Belli kurallar getiren ülkede restoran ve kafeler açık kaldı. Okullar kapatılmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paskalya Bayramı'nda kiliseler kapalıyken, bu ülkede insanlar kiliselere giderek dua etti.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Ancak İsveç'in "sürü bağışıklığı" stratejisinin çöktüğünden endişe ediliyor. İsveç'te vaka sayısı 11 bin 445'e yükselirken, ölü sayısı da bin 33'e çıktı. İsveç'de sadece dün yeni 497 vaka tespit edilirken, 114 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüsten ölüm oranının yüzde 9.03 olduğu açıklandı.

Almanya'da ise koronavirüse yakalanan her 42 hastadan biri yaşamını yitiriyor. Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de de, her 24 koronavirüs hastasından biri yaşama veda ediyor. Koronavirüsün Avrupa'da en fazla vurduğu ülke olan İtalya'da ise şimdiye kadar her 8 hastadan biri hayatını kaybetti.

Hafta sonu Paskalya Bayramı'nın kutlandığı ülkede ölü sayısının daha yüksek olabileceği, ölümlerin daha resmi makamlara bildirilmediği ileri sürülüyor.

BAŞBAKAN'DAN HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK İTİRAFI

NTV'den Mustafa Karakuş'un haberine göre, yeni tip koronavirüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini benimseyen İsveç Başbakanı Stefan Lofven ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını ilk kez itiraf etti.

İsveç devlet televizyonuna konuşan Başbakan Stefan Lofven salgınla mücadeleyi kast ederek, "İsveç'in gerekeni yapmadığı açık" dedi.

Restoranların ve müşterilerinin, sosyal mesafa kuralına uymaları ve hijyene özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Başbakan Stefan Lofven, "Bu şartları yerine getirmeyen işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

Başbakan Lofven, İsveç halkının büyük oranda kamu sağlıyla ilgili uyarılara kulak verdiğini ancak yine de bu konuda kaygıların arttığını söyledi. Koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını itiraf eden Başbakan Lovfen istifa edip etmeyeceği sorusunu ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.

"HERKES DEĞİL KORONA HASTALARI EVDE KALMALI"



İsveç'de Başbakan Stefan Lofven'in koronavirüsle mücadelede uyguladığı stratejinin mimarı ise, İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell. Koronavirüsün her şartta insanlara bulaşma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tegnell, "Hastalık her tarafı yayıldıktan sonra ha içeride kalmışsın ha dışarıda, bunun önemi yok. Sınırları kapatmanın virüsle savaşta bir değişiklik yapacağını sanmıyorum" düşüncesini savunmaya devam ediyor.

"Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de koronavirüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak" diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okuldan mahrum edilmesinin gereksiz olduğunu savunuyor.

BİLİM İNSANLARI UYARMIŞTI

İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirmişti.

Hükümete biran önce müdahalede bulunun çağrısı yapan bilim insanları, "Sürü bağışıklığı stratejisi büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Bu anlamsız tutum, binlerce insanın yaşamına mal olabilir" vurgusu yapmıştı.

İSVEÇ HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI

Peki şimdiye kadar 1033 ölü ve 11 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İsveç hangi önlemleri aldı:

Hasta ya da koronavirüs semptomları görülen kişiler evlerinde kalmak zorunda.

Risk grubunda bulunan herkes kendini izole edecek.

50'den fazla katılımın olduğu etkinliklere yasak getirildi.

Daha küçük etkinlikler için ise riski azaltmak için izin alınmalı.

Restoranlar insanların aralıklı oturmasını sağlamalı. Restoranlarda self servis yasak. Yemek garson tarafından servis edilmeli.

Huzur evlerine ziyaret yasağı.

Koronavirüs semptomu olan her sağlık çalışanı test yaptırmak zorunda.

Aile büyükleri ziyaret etmekten kaçınılmalı.

Söz konusu kuralları yerine getiren herkes günlük hayatta istediği gibi davranabilir. İsveç'de bir sosyal mesafe kuralı bulunmuyor.

80 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR YOĞUN BAKIMA ALINMIYOR



İsveç'te bir hastanenin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.

Araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesi'nin Covid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği iddia edildi.

Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.

Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz" ifadelerine yer verildi.