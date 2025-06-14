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Dünya

Ve savaş kapıda: Baltık ülkesinden dikkat çeken Leopard kararı... 154 tanesi için imzalar atıldı

Baltık ülkelerinden İsveç, Rusya'nın savaş tehdidi karşısında ordusunu ve envanterini modernize etme kararı aldı. Karar doğrultusunda İsveç, 44'ü yeni 110'u modernize edilmiş toplam 154 adet Leopard 2A8 model tank siparişi verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Haziran 2025 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Ve savaş kapıda: Baltık ülkesinden dikkat çeken Leopard kararı... 154 tanesi için imzalar atıldı
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İsveç, artan Rus tehdidine karşı önlem olarak Kara Kuvvetleri'nde kullanılmak üzere 2030 yılına kadar teslim edilmek üzere 154 adet tank siparişi verdi.

İsveç, Savunma Malzeme İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında, 2030 yılına kadar orduya 154 muharebe tankı ekleyecek. Teslimatların 2027-2031 yılları arasında yapılması planlanıyor.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, yenileme ve modernize etme programı kapsamında 110 adet yükseltilmiş Stridsvagn 122 tankı satın alacak olan İsveç, bu tankları "Tank 123 A" olarak yeniden adlandıracak.

Ayrıca İsveç, "Tank 123 B" olarak adlandırılacak 44 adet yeni üretilmiş Leopard 2 A8 S tankı da envanterine ekleyecek.

Bu yeni tanklardan 10 tanesi İsveç'in daha önce Ukrayna'ya bağışladığı tankların yerini alacak.

Mevcut modele görsel olarak benzemesine rağmen, Tank 123 A güncellenmiş elektronik sistemler, iyileştirilmiş koruma ve ek ağırlığı desteklemek için yeni bir palet sistemi içerecek.

Tanklar ayrıca programlanabilir mühimmat kullanabilen 120 mm L55A1 topuyla donatılacak, hem topçu hem de komutan için güncellenmiş gece görüş sistemleri ve ön ve arkada geliştirilmiş sensörler bulunacak.

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