26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6515
  • 6,1615
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ve Zelenskiy konuştu 'Bunun benimle ilgisi yok'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başka ülkelerin emirleri üzerine soruşturma yapmadığını belirterek, 'Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Kolluk kuruluşlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, taktik ihtisaslı tatbikatına katılan Zelenskiy, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefon görüşmesinde Biden ile ilgili soruşturmaya zorladığı" yönündeki iddiaları değerlendirerek, "Bize hiç kimse emir veremez. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Kolluk kuruluşlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır." yorumunda bulundu. 

Beyaz Saray'ın görüşmenin dökümünü yayımlamasına da değinen Zelenskiy, "Bazı ince şeyler var ve onları yayınlamak yanlış. Fakat bu onların işi." ifadelerini kullandı. 

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

 

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

Thomas Cook bir ülkede daha iflas etti

Thomas Cook bir ülkede daha iflas etti

Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Metrobüste yangın çıktı, seferler aksadı

Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Ve Zelenskiy konuştu...

Ve Zelenskiy konuştu...

'Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek'

'Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek'

'5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı'

'5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı'

Yangında tüpün patladığı an kamerada

Yangında tüpün patladığı an kamerada
 

POPÜLER HABERLER

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA