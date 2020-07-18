Veba ABD'ye sıçradı!

star.com.tr 18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:22

Geçtiğimiz günlerde Moğolistan ve Çin'den gelen bubonik (hıyarcıklı) veba haberleri, yeni tip koronavirüsle mücadele eden dünyayı tedirgin etti. İlk olarak Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden gelen 'hıyarcıklı veba vakası' haberlerini, Moğolistan'da bir gencin vebadan ölmesi takip etti.

Öte yandan günlük 77 binden fazla vaka sayısıyla koronavirüs pandemisini en ağır yaşayan ABD'de de, yıllar sonra bir hıyarcıklı veba vakası bildirildi.

Denver Post'ta yer alan haberde, Colorado'daki bir adamın vebaya yakalandığı ve vakanın 2015'ten beri eyalette görülen ilk vaka olduğu belirtildi.

Habere göre, vebanın adama sincaplardan bulaştığı tahmin ediliyor.

Coloradolu Veteriner Dr. Jenifer House, 'Veba aktivitesini en fazla yaz aylarında görüyor olsak da, hastalık yıl boyunca kemirgenlerde bulunabilir. Bazen diğer yaban hayvan türlerinin yanı sıra evcil kediler ve köpeklerde de görülebilir.' dedi.

Kemirgenlerin taşıdığı hastalığa, son 20 yılda Colorado'dan birkaç düzine insan yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Colorado'daki yerel sağlık yetkilileri, bir sancapın hıyarcıklı veba testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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