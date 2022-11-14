VEF'ten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine ''iş birliği ödülü''

Avusturya'nın başkenti Viyana'da VEF tarafından "Ekonomi, Zor ve Belirsiz Zamanlarda Siyaseti Buluşturuyor" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve uzman katıldı.

Konferansta, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi, enflasyon ve para piyasalarındaki hareketlilik ele alındı.

Türkiye'nin bu savaşta üstlendiği arabulucu role dikkat çeken konuşmacılar, özellikle Tahıl Anlaşmasının diplomatik bir başarı olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Türkiye'nin hem forum bünyesinde hem de uluslararası alanda gösterdiği başarılar nedeniyle VEF Başkanı Peter Umundum ve VEF Genel Sekreteri Dr. Elena Kirtcheva, Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'na yılın en iyi iş birliği yapan ortağı ödülünü takdim etti.

Dağlıoğlu, ödül töreninin ardından AA muhabirine, Türkiye'nin uzun bir süredir Viyana Ekonomik Forumu'nun üyesi olduğunu ve yönetim kurulunda da temsil edildiğini belirterek, bu yılki toplantıda dünyadaki jeopolitik gelişmeler ışığında bölgesel iş birliğinin önemine değinildiğini ifade etti.



"Yılın en iyi iş birliği ortağı" ödülüne layık görüldüklerini belirten Dağlıoğlu, "Bu, hem bizim ülke olarak forum içerisinde organize ettiğimiz etkinlikler, foruma üye ülkeler ve şirketlere yaptığımız katkılardan kaynaklanıyor hem de baktığım zaman Türkiye'nin bölgesinde oynadığı aktif diplomasi yürüten, arabulucu rolünden dolayı bu ödülü almış olduk." dedi.

- "TÜRKİYE İSTİKRARLI YATIRIM ORTAMI SUNUYOR"

Dünyanın öngörülemez bir süreçten geçtiğini, bu dönemde Türkiye'nin önemli bir ortak olarak uluslararası iş dünyasının faaliyetlerini güçlendirdiğini kaydeden Dağlıoğlu, "Viyana Ekonomi Forumu'nda Avusturya'nın çok güçlü şirketleri temsil ediliyor. Zaten bir kısmı da halihazırda Türkiye'de yatırımcı konumunda. Türkiye, bu küresel zorluk döneminde istikrarlı yatırım ortamı sunmasından dolayı onlar için dikkat çekici bir ülke oluyor." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN KIYMETİ BÜTÜN DÜNYA TARAFINDAN ANLAŞILIYOR"

Dağlıoğlu, bir diğer önemli konunun ise Türkiye'nin bölgesinde oynadığı diplomasi rolü olduğunun altını çizerek, "Bugün toplantıda, Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde atılan diplomasi adımlarının, bölgedeki jeopolitik gelişmelerde oynadığı arabulucu rolün başka konuşmacılar tarafından da altı sıklıkla çizildi. Türkiye'nin kıymeti bütün dünya tarafından anlaşılıyor." görüşünü paylaştı.

Viyana Ekonomik Forumu'nun aktif olduğu Güneydoğu Avrupa coğrafyasında Türkiye'nin konumunun da çok dikkat çekici olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, Türkiye'nin bu bölgede hem yatırımcı hem de şirketlerin uluslararası bir konuma erişmek için ilk geldiği ülkelerden biri olduğunu belirterek, VEF üyesi ülkelerle Türkiye'nin ticaret hacminin 30 milyar doların üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.