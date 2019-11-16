21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venedik Meclisi’ni su bastı! Sen misin iklim krizi yasasını reddeden

İtalya’da bu hafta yaşanan gelgitler nedeniyle sular altında kalan Venedik kentinde selin yeni kurbanı bölge parlamentosu oldu. Büyük Kanal’da bulunan Veneto Bölge Parlamentosu’nu, vekillerin iklim değişikliğiyle ilgili önergelerin reddetmesinden iki dakika sonra su bastı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demokrat Partili vekil Andrea Zanoni’nin Facebook’ta sular içindeki meclis salonunun fotoğrafları eşliğinde paylaştığı mesaja göre gece saat 22.00’de öneriler Lig, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin oylarıyla reddedildi.

Zanoni’ye göre 2020 bütçesi kapsamında ele alınan bu öneriler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması, dizel otobüslerin çevre dostu araçlarla yenilenmesi ve plastik atıkların azaltılması da vardı. Deniz seviyesinin iki metreye yakın yükselmesi sonucu kenti suların basmasından sonra parlamentonun Ferro Fini Sarayı’nda yapılan toplantıları başka bir yere kaydırıldı. Parlamentonun Lig Partili Başkanı Roberto Ciambetti ise Zanoni’nin iddialarını reddederek “İklim değişikliğiyle ilgili hiçbir şey yapmadığımız yalan. Hava kirliliğine karşı son üç yılda 965 milyon avro harcadık” dedi.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Pazar kahvaltısı deyip geçmeyin! israf 100 milyar lirayı aştı

Pazar kahvaltısı deyip geçmeyin! israf 100 milyar lirayı aştı
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA