Venedik Meclisi’ni su bastı! Sen misin iklim krizi yasasını reddeden

Demokrat Partili vekil Andrea Zanoni’nin Facebook’ta sular içindeki meclis salonunun fotoğrafları eşliğinde paylaştığı mesaja göre gece saat 22.00’de öneriler Lig, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin oylarıyla reddedildi.

Zanoni’ye göre 2020 bütçesi kapsamında ele alınan bu öneriler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması, dizel otobüslerin çevre dostu araçlarla yenilenmesi ve plastik atıkların azaltılması da vardı. Deniz seviyesinin iki metreye yakın yükselmesi sonucu kenti suların basmasından sonra parlamentonun Ferro Fini Sarayı’nda yapılan toplantıları başka bir yere kaydırıldı. Parlamentonun Lig Partili Başkanı Roberto Ciambetti ise Zanoni’nin iddialarını reddederek “İklim değişikliğiyle ilgili hiçbir şey yapmadığımız yalan. Hava kirliliğine karşı son üç yılda 965 milyon avro harcadık” dedi.