ABD'nin Venezuala'ya olası askeri müdahalesinde Brezilya tutumu merak konusu

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bir ziyarette bulundu. Arauja, ziyareti sırasında ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir dizi toplantı düzenledi.

Bolton, Arauju ile görüşmesini sosyal Twitter hesabından paylaşarak, '' Brezilya Dışişleri Bakanı Arauja ile Beyaz Saray'da bir araya geldik. Venezuela halkına insani yardım sağlama, lojistik destek ve Guaido'ya karşılıklı destek konularını konuştuk. ABD-Brezilya ittifakı hiç olmadığı kadar güçlü.'' açıklamasında bulundu.

Brezilyalı Bakanın, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti. Sputnik'e konuşan Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi Profesörü siyaset bilimci Mauricio Santoro, ''ABD ve Bolsonaro (Brezilya Devlet Başkanı) yönetimin ideolojik nedenlerle yakınlaşma çabaları, Brezilya'nın Venezuela meselesine bakış açısını etkiliyor dedi. Ancak bu meselenin çok dikkatli tartışılması gerekiyor. Ancak, Brezilya'nın çoğu kez ABD'nin çocukça hareketlerini desteklediğini görüyoruz ve bu çok tehlikeli.'' ifadelerini kullandı.

Santoro'ya göre Beyaz Saray'ın Venezuela'ya karşı tüm söylemleri, Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki söz düellosu gibi, politik bir baskı aracı olarak değerlendirilmeli.

Santoro, ABD'nin Venezuela'ya karşı olası bir askeri müdahalesinde Brezilya'nın tutumuna ilişkin, ''Brezilya'nın komşularından destek alma ihtimalı çok düşük. Askeri bir istila olursa Bolsonaro yönetimi Latin Amerika'daki konumunu düşünerek olumsuz bir algı yürütecektir.'' dedi.

BREZİLYA ORDUSUNUN TAKİPTE

Yerel basına göre Brezilya ordusu, Dışişleri Bakanı Araujo'ya güvenmiyor ve tğm görüşmelerini yakından takip ediyor. Brezilya'nın Folha de São Paulo gazetesi, en az 2 yüksek rütbeli generalin faaliyetlerini yakından takip için Araujo ile sık sık görüştüğünü ileri sürdü.

4 Ocak’ta, Peru’daki Lima Grubu’nun bir toplantısında, Araujo'nın “Nicholas Maduro rejimi ile askeri işbirliğinin durdurulması” maddesine destek verdiği ve bu tutumun Brezilya ordusu içinde ciddi rahatsızlığa neden olduğu da belirtiliyor.

Santoro'ya göre sadece rahatsızlıklar değil, Batı yanlısı tutumu ve deneyimsizliği Aruja'nın faaliyetlerini etkiliyor.