Venezuela açıklarında gölge operasyon: ABD bir petrol tankerine el koydu

ABD-Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu iddia edilmişti. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği'nin söz konusu tankere el koyduğu aktarıldı. Tankerin adı ve operasyonun nereden gerçekleştirildiği paylaşılmazken Trump'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

TRUMP: İYİ BİR GEREKÇEYLE EL KOYDUK

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla düzenlediği toplantının ardından gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela açıklarında el koyduklarını duyurduğu tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu petrol tankerini ellerinde tutacaklarını belirten Trump, tankerin kime ait olduğu ve benzeri sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracakları açıklamasını yapmıştı.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.