Venezuela'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı vesilesiyle başkent Karakas'taki Panteon Nacional'de resepsiyon yapıldı.

Resepsiyona katılan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, buradaki konuşmasında, Venezuela ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirtti.

Rodriguez, ülkesine uygulanan yaptırımlar karşısında Türkiye'nin Venezuela'ya zor zamanlarında destek olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıya da değinen Rodriguez, "İsrail siyonist devleti tarafından Gazze'deki Türk hastanesine yapılan saldırı nedeniyle Venezuela, Türkiye ile dayanışma halindedir. Filistin'de yaşananlar bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da "Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Venezuela'ya bağımsızlığını kazandıran Simon Bolivar'ı saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini kaydeden Karamanoğlu, Venezuela hükümetinin muhalefet ile Barbados Adası'nda anlaşmaya varmasına yönelik tebriklerini iletti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Karakas'taki Kemal Atatürk Meydanı'nda, Türk ve Venezuelalıların katılımıyla iki ülke dostluğunu simgeleyen ağaç dikimi gerçekleştirildi.