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Dünya

Venezuela: Chevron, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle petrol sevkiyatını iade etti

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'li petrol şirketi Chevron'un, Washington yönetiminin uyguladığı ekonomik kısıtlamalar nedeniyle devlet petrol şirketi PDVSA'ya ham petrol sevkiyatını iade ettiğini bildirdi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 07:13 - Güncelleme:
Venezuela: Chevron, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle petrol sevkiyatını iade etti
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Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD hükümetine tepki gösterdi.

ABD'nin uyguladığı ekonomik kısıtlamalara dikkati çeken Rodriguez, "Chevron, Venezuela'ya ödeme yapmasının önüne geçen kısıtlamalar ve imkansızlıklar nedeniyle ham petrol sevkiyatlarını PDVSA'ya iade etti."

Venezuela'da Ulusal Meclis (AN), 10 Nisan'da ABD'nin gümrük vergisi politikasının yol açtığı ticaret savaşına yanıt olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan ekonomik olağanüstü hal kararnamesini onaylamıştı.

Söz konusu kararname ile hükümete, ekonomik büyümeyi teşvik etme, enflasyonla mücadele etme ve yatırımcıları destekleme yetkisi verilmişti.

- CHEVRON

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Chevron'a Venezuela'daki faaliyetlerini sonlandırması için 3 Nisan'a kadar süre tanımış, bu süre daha sonra 27 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Chevron, Venezuela'da faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi olarak biliniyor.

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