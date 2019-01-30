Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump beni öldürme emri verdi

ABD'nin Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Maduro, kararının yasal olmadığını ve bunu kanıtlayacaklarını aktardı.

Yaptırımların Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un en "delice" kararlarından biri olduğunu söyleyen Maduro, Venezuelalı yetkililerin ülke ekonomisini istikrarlı hala getirmek için bütün çabayı gösterdiklerini ifade etti.

"TRUMP BENİ ÖLDÜRME EMRİ VERDİ"

Maduro, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu "geçici başkan" olarak tanıyan Kolombiya hükümetine ve mafyaya kendisini öldürme talimatı verdiğini iddia etti.

Erken parlamento seçimlerini destekleyeceğini söyleyen Maduro, Avrupa'nın başkanlık seçimleri için 8 günlük ültimatomunu kabul etmeyeceklerini belirterek, başkanlık seçimlerinin 2025 yılında yapılacağını ifade etti.

"TRUMP'IN BENİMLE DİYALOG KURMASINI ENGELLEYEN BOLTON"

Maduro, bir başka Rus radyo ve haber ajansı olan Sputnik'e de açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir Trump ile diyalog kurmak için kişisel düzeyde çalıştığını ve politik, kültürel, ideolojik bütün farklılıklara rağmen ABD hükümetiyle saygı çerçevesinde ilişki kurabilmek için Trump'a kamuya açık mesajlar gönderdiği söyleyen Maduro, Trump'ı engelleyen ismin Bolton olduğunu söyledi.

Maduro, "Ve (diyalog) bunun için açılan bir fırsat penceresi görünüyordu. Ancak Bolton, Donald Trump'ın Nicolas Maduro ile diyalog başlatmasını önledi. Bunu yasakladığı bilgisine sahibim" şeklinde konuştu.

Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ama böyle bir görüşmenin Trump'ın ekibi yüzünden muhtemelen olmadığını söyleyen Maduro, "Bu noktada, bunun zor olduğunu düşünüyorum. Donald Trump ile şahsen, halka açık olarak, ABD'de veya Venezuela'da, istediği yerde ve herhangi bir gündem ile konuşmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Maduro, "Dahası, şahsen tanışırsak, bunun farklı bir hikaye olacağına inanıyorum. Ama bence, onlar [Trump'ın danışmanları] bize bir şans vermeyecekler. Sabırlı olalım. Şimdilik çok zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.