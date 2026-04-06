İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6076
  • EURO
    51,4962
  • ALTIN
    6673.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ''birlik'' çağrısı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ''birlik'' çağrısı

ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunarak alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Paskalya Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara 'birlik' çağrısında bulundu.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Maduro, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Paskalya Bayramı nedeniyle Venezuelalılara mesaj gönderdi.

Venezuelalılara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı'nda (Paskalya) Cilia (eşi Cilia Flores) ve ben sevgi, barış ve umut dolu bir mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin bir gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni bir hayat başlar."

- MADURO, NEW YORK'TA İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILMIŞTI

Maduro ve eşi, 26 Mart'ta New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirilmişti.

Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışılmıştı.

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı.

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırmıştı.

Öte yandan yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtmişti.

Maduro ve eşi, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürülmüştü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.