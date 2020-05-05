AA 05 Mayıs 2020 Salı 08:19 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 08:20

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında, "Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı terörist bir saldırı hazırlanıyor. ABD hükümeti, ülkeyi kana bulamak ve askeri müdahaleye bahane bulmak adına salgın dönemini terörist bir saldırı düzenlemek için kullanıyor." dedi.

Maduro, ülkesine yönelik operasyonun, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını ve bunun arkasında ABD'nin olduğunu ileri sürdü.

- ŞU ANA KADAR 13 KİŞİ YAKALANDI



Pazartesi sabahı 25 bin Silahlı Kuvvetler mensubunun operasyon başlattığını belirten Maduro, şunları söyledi:

"Şu ana kadar saldırı girişimlerine karışan 13 teröristi yakaladık, güvenlik güçleri, planlarını gerçekleştirmek için hazırladıkları savaş malzemelerini ele geçirdi. ABD hükümetinin, bu başarısız saldırı için ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesini (DEA) görevlendirdiğini ve SilverCorp adlı özel şirketin bu operasyonu planladığını öğrendik."

Devlet Başkanı Maduro, yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıkladığını söyleyerek, bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve SilverCorp şirketi kartlarını gösterdi.

Konuşmasında barış ve diyalog çağrısı yapan Maduro, "Bizi bir savaşa sokmak istiyorlar, şu ana kadar başaramadılar ve başaramayacaklar da." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yakalanan kişilerle ilişkisi olmadığını öne süren ülkede kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefet ise yaptığı yazılı açıklamayla yakalanan kişiler için insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

VENEZUELA'DA ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞAN SİLAHLI GRUP YAKALANDI



Venezuela güvenlik güçleri, Aragua eyaletinde ülkeye girmeye çalışan silahlı 9 kişiyi yakaladı.

Telesur TV'nin haberine göre, Aragua eyaletine bağlı Chuao köyünde balıkçıların silahlı bir grubu fark etmesi üzerine güvenlik güçleri, söz konusu gruba operasyon düzenledi.

Operasyonda silahlı 9 kişi gözaltına alındı.

Aragua Valisi Rodolfo Marco Torres, Twitter'dan yaptığı açıklamada, silahlı grubun yakalanmasında halkın güvenlik güçleriyle yaptığı iş birliğine dikkati çekerek "Onlar, halkımızın vatan sevgisini ve cesaretini hafife alıyor. Vatan satılık değil, vatan savunuluyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, "ülkede terör eylemleri ve suikast düzenlemek amacıyla Kolombiya'dan geldikleri" iddia edilen silahlı kişilere yönelik soruşturma başlattıklarını açıkladı.

- NE OLMUŞTU?



Venezuela'da pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla deniz yoluyla La Guairia sahilinden ülkeye girmeye çalışan bir grubun etkisiz hale getirildiği, operasyonda 8 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yakalandığı açıklanmıştı.

Dün devam eden operasyonda bu sefer de Venezuela'nın Aragua eyaletine bağlı Chuao kentinden deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalışan bir grubun yakalandığı bildirilmişti.

Yakalanan bu grubun içerisinde, saldırı planının lideri olduğu düşünülen ve Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki darbe girişiminde yer alan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea'nın da olduğu duyurulmuştu.

Operasyonlarda çok sayıda askeri teçhizat, ağır silah, makineli tüfek ve uydu telefonları ele geçirilmişti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana Guaido'yu destekleyen ABD ve Kolombiya'yı ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala, martı ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.