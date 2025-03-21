İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0218
  • EURO
    41,3455
  • ALTIN
    3704.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela duyurdu: Tüm hazırlıkları tamamladık
Dünya

Venezuela duyurdu: Tüm hazırlıkları tamamladık

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD'nin sınır dışı etmek istediği Venezuelalı göçmenleri geri almak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak ABD'nin bu konuda kendilerine yardımcı olmadığını belirtti.

AA21 Mart 2025 Cuma 07:18 - Güncelleme:
Venezuela duyurdu: Tüm hazırlıkları tamamladık
ABONE OL

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda göçmen yakınlarıyla bir araya gelen Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanlığının geri dönüş uçuşlarını engellediğini ve süreci tıkadığını savundu.

Rodriguez, ABD'de bulunan göçmenleri geri getirmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, "Biz tamamen hazırız, sadece gerekli koordinasyonun sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

Rodriguez, ABD'nin El Salvador'daki mega hapishanesine gönderdiği ve çete üyesi olmakla suçladığı Venezuelalı göçmenlere de değinerek, "Kaçırılan Venezuelalıların kurtarılması için ABD'deki en iyi göç hukuku firmalarıyla temasa geçtik. Onların özgürlüğüne kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

El Salvador yönetimini eleştiren Rodriguez, "El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, ABD'de ya da Venezuela'da hiçbir suç işlememiş bazı gençlerin kaçırılmasına izin vermesi ve üstelik bu iş için para talep etmesi nasıl mümkün olabilir?" diyerek tepki gösterdi.

- ABD'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ 261 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.