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Dünya

Venezuela geçiş sürecinde: ABD Büyükelçiliği önünde ''özgür seçim'' talebi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta sendikalar, öğrenciler ve siyasi tutuklu yakınlarından oluşan gruplar, ülkede en kısa sürede seçim yapılması talebiyle ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Onlarca kişi, ülkede kısa süre içinde 'özgür seçimlerin' yapılması talep etti.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 01:21 - Güncelleme:
Venezuela geçiş sürecinde: ABD Büyükelçiliği önünde ''özgür seçim'' talebi
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Caracas'ta Chacaito bölgesindeki Brion Meydanı'nda toplanan çeşitli sendikaların temsilcileri, öğrenciler ve siyasi tutukluların yakınları, Büyükelçiliğe doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Venezuela bayrakları ve "Hemen seçim" yazılı dövizler taşıyan onlarca kişi, ABD'nin seçim sürecine destek vermesini istedi.

Göstericiler, daha yüksek ücretler, insana yakışır çalışma koşulları, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve devlet başkanı seçimleri için takvim açıklanmasını talep etti.

Yürüyüş sırasında basına açıklamalarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanlığı Sendikası Genel Sekreteri Jose Patines, "ABD Büyükelçiliğinden, seçim takvimine uyulmasını talep ediyoruz. Çünkü hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı için özgür ve gerçek seçimler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikalar taleplerini, devlet başkanının geçici veya kesin yokluğu halinde yürütme yetkisinin başkan yardımcısı tarafından en fazla 90 gün süreyle kullanılmasını ve bu sürenin parlamentonun kararıyla uzatılabilmesini düzenleyen Venezuela Anayasası'nın 234. maddesine dayandırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın siyasi geleceğine ilişkin, ülkede "en kısa sürede" bir seçim komisyonunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

VENEZUELA'YA OCAKTAKİ ASKERİ MÜDAHALE

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahalede Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.

Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini söylemişti.

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