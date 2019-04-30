Venezuela'da yeni darbe girişimi bastırılmaya çalışılıyor

Venezuela'da kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido yanlısı bir grup asker "Özgürlük Operasyonu" adı altında darbe girişiminde bulunuyor.

Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodrigez, Nicolas Maduro Hükümeti'nin bir darbeyle karşı karşıya olduğunu ve darbenin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR...

Venezuela ordusundaki Guaido destekçileri, La Carlota'nın (Karakas'ın doğusunda) hava üssünü ele geçirdi. Kaynaklar, 2017 yılında gözaltına alınan ve ev hapsindeki muhalif lider Leopoldo Lopez'in Guaido destekçileri tarafından serbest bırakıldığını ileri sürdü.

Açıklama yapan Lopez, "Ordu tarafından Anayasa ve Cumhurbaşkanı Guaido'nun emriyle serbest bırakıldım" diyerek Guaido'ya desteğini açıkladı.

Guaido yanlılarından EL MUNDO'ya yapılan açıklamada, Bolivarcı İstihbarat Servisi'nin (Sebin) içinden bir kesimin, polis teşkilatından ve hava kuvvetlerinden bazı grupların darbe girişimini desteklediğini ileri sürdü.

Öte yandan Bakan Rodrigez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Darbeyi destekleyen küçük bir askeri personel grubu ile karşı karşıyayız.

Rodrigez, ''Anayasa ve Cumhuriyet'e ülkenin barışına karşı bir darbe girişiminde bulunmak için konumlanan küçük bir hain askeri personel grubuyla karşı karşıya olduğumuzu ve etkisiz hale getireceğimizi bildiriyoruz. Bu hain girişime ultra-sağ da destek veriyor. Bu girişimi bertaraf etmek, ülkemizi korumak için tüm halkımızı Ulusal Silahlı Kuvvetler ile birlikte tetikte olmaya davet ediyorum'' dedi.