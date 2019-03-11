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ABD'li senatör, gazeteci German Dam'ın adını Venezuela'da bir baraj ismi sanınca rezil oldu

ABD'li Senatör Marco Rubio, Venezuela'daki elektrik kesintisinin 'Alman barajı'nda (German Dam) yaşanan trafo patlamasından kaynaklandığını iddia etti. Rubio'nun ileri sürdüğü 'German Dam' adının elektrik kesintisi haberini veren gazeteciye ait olduğu ortaya çıktı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için aktif faaliyette bulunan ABD'deki Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, Venezuela'daki büyük elektrik kesintisinin Bolivar eyaletindeki 'Alman barajında' (German Dam) yaşanan trafo patlamasından kaynaklandığını yazdı.
 
MADURO'YU SORUMLU TUTTU
 
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Bugün Bolivar eyaletindeki Alman barajında bir kez daha, toplu elektrik kesintilerini tetikleyen trafo patlaması meydana geldi" ifadelerini kullandı. Kesintilerin sonucunda 'hastanelerdeki hastaların öldüğünü, Caracas'taki metronunsa çalışmaz hale geldiğini' öne süren ABD'li senatör, ülkenin karanlıkta kalmasından Maduro yönetimini sorumlu tuttu.

"BENİM ADIM GERMAN DAM"

Bunun üzerine German Dam isimli gazeteci, Rubio'ya yanıt yazdı:
 
"Senatör Marco Rubio, Bolivar'da gerçekten ana trafo patladı ve bundan dolayı Venezuela'daki elektrik tedarik sistemini kısmen çökertti, fakat bu barajda olmadı, Alman barajındaysa hiç olmadı. Benim adım German Dam, ben bu bilgiyi yayınlayan gazetecilerden biriyim."

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