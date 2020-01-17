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Dünya

Guatemala, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti

Orta Amerika ülkesi Guatemala, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya açık destek amacıyla bu ülkenin başkenti Caracas'taki Büyükelçiliğini kapatacağını duyurdu.

AA17.01.2020  07:43 - Güncelleme: 17.01.2020  08:02

Bölge basınındaki haberlere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, bu ülke ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Guatemala'da ağustostaki seçimleri kazanan ve iki gün önce yemin ederek görevine başlayan Giammattei, 12 Ekim'de resmi makamlarla herhangi bir temas kurmadan, Guaido ile görüşmek amacıyla Venezuela’ya gitmiş, Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia kentinde Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda bir süre bekletilmişti.

Guatemala'ya dönmek zorunda kalan Giammattei'nin olaylı ziyaretine ilişkin açıklama yapan Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise ziyaret amacının “özel ve turistik” olarak bildirilmesi gerekçesiyle Giammattei ve beraberindekilerin ülkeye girişlerinin engellendiğini duyurmuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ülkeye İtalyan pasaportu ile girmeye çalışan Giammattei'nin ziyaretinden Guatemala'nın Caracas Büyükelçiliği'nin dahi haberi olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

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