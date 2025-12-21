İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
Dünya

Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koyarak 'uluslararası korsanlık' yaptığını ve bu konuda İran'dan her alanda işbirliği teklifi aldıklarını açıkladı.

AA21 Aralık 2025 Pazar 07:15 - Güncelleme:
Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
ABONE OL

Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'yı hedef alan tehditlerine tepki gösterdi.

ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koymasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den destek telefonu aldığını belirten Gil, "Görüşmede Karayipler'deki son gelişmeleri, özellikle ABD'nin tehditlerini, korsanlık eylemlerini ve Venezuela'ya ait petrol yüklü tankerlerin alıkonulmasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Gil, ABD'yi Karayipler'de "uluslararası korsanlık" yapmakla suçlayarak, bu eylemleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Gil, bu konuda İran'dan her alanda işbirliği teklifi aldıklarını duyurdu.

- ABD VENEZUELA AÇIKLARINDA PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.