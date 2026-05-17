Dünya

Venezuela, iş insanı Alex Saab'ın sınır dışı edildiğini duyurdu

Venezuela Hükümeti, ABD'de çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen Kolombiyalı iş insanı Alex Saab'ın, göç mevzuatı kapsamında sınır dışı edildiğini duyurdu.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 07:16 - Güncelleme:
Venezuela Sığınma, Göç ve Yabancılar İdaresi (SAIME) tarafından yayımlanan resmi bildiride, sınır dışı etme kararının 16 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar, adı geçen Kolombiya vatandaşının kamuoyu tarafından açıkça bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli suçların işlenmesine karışmış olduğu dikkate alınarak kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Basında yer alan değerlendirmelerde, süreç resmi kayıtlarda "sınır dışı edilme" olarak tanımlansa da operasyonun fiilen Saab'ın ABD'ye gönderilmesiyle sonuçlandığı belirtildi.

Caracas yönetimi işlemin hukuki çerçevede yürütüldüğünü savunurken, uluslararası basın söz konusu gelişmeyi Saab'ın Washington'a teslim süreci olarak yorumladı.

Saab, kara para aklama ve yaptırım ihlali suçlamalarıyla uzun süredir ABD'nin gündemindeydi.

ABD ile Venezuela arasında gerçekleştirilen mahkum takası kapsamında Saab, Venezuela'da tutulan 10 ABD vatandaşı karşılığında 21 Aralık 2023'te serbest bırakılmış, daha sonra Caracas'a geçmişti.

