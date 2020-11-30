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Dünya

Venezuela lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezuela Devlet Başkanı Maduro 'Venezuela ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum' diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı. Maduro, 'Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım' ifadelerini kullandı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:49
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı.

Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuela Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

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