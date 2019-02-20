12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3053
  • 6,0209
  • 229.332
  • 102.390
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela olası ABD hava saldırısına karşı füzelerini aktifleştirdi

İsrail merkezli ImageSat şirketi Venezuela'nın Rusya'dan aldığı orta irtifa BUK-M2 hava savunma füzelerinin test edildiğini ve S-300'lerin aktif hale getirildiğinin görüntülerini paylaştı.

Haberin
videosu
  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail merkezli uydu görüntüleri analiz şirketi olan ImageSat International (iSi), Venezuela'nın Rusya'dan aldığı orta irtifa karadan havaya fırlatılan hava araçlarını düşürmek amaçlı füzeler olan BUK-M2 hava savunma sisteminin test edildiğini, olası bir ABD hava saldırısına karşı S-300'lerin aktif hale getirildiğinin uydudan alınmış görüntülerini paylaştı.
 
ImageSat Venezuela'nın S-300 hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğinin görüntülerini ilk olarak 8 Şubat'ta paylaşmıştı. Yeni yayınlanan uydu görüntülerinde ise S-300'lerin halen Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında bulunduğu görülüyor. ImageSat S-300’lerin halen aktif olduğunu iddia ediyor.
 
 
ImageSat, "Her ne kadar bu faaliyet mevcut stratejik bağlamda ve bölgesel tansiyonda rutin bir tatbikat olarak düşünülebilse de, bu tür bir faaliyet Venezuela Hava Savunma Sistemlerinin operasyon seviyesini artıracaktır." dedi.
 
ImageSat, daha önce Esed rejimine teslim edilen Rus S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinin Masyaf kentinde aktif hale getirildiğini, ayrıca Rusya’nın, Ukrayna'nın güneydoğu sınırına nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiğini de uydu görüntüleri ile deşifre etmişti.
 
 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'taki terör saldırısında müebbet hapis cezası istemi

Beşiktaş'taki terör saldırısında müebbet hapis cezası istemi

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Başkan Erdoğan duyurdu: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Başkan Erdoğan duyurdu: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret
 

POPÜLER HABERLER

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA