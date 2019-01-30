Venezuela ordusu emperyalizme karşı yürüdü

Venezuela Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD’nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezuıela’yı korumak boynumuzun borcu” denildi. ​Twitter’da yayınlanan videoda, başında Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in olduğu yüzlerce askerin caddede yürüdüğü görülüyor. Bakan Lopez’in “Yurtsever, devrimci aktivitenin zamanı geldi” ifadelerini kullandığı fark ediliyor.