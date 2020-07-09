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Dünya

Venezuela ordusundan ortalığı karıştıracak açıklama: ABD uçağını imha ettik

Venezuela ordusu ülkenin hava sahasını ihlal eden ABD uçağının imha edildiğini duyurdu.

09 Temmuz 2020 Perşembe 08:09 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 08:09
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Venezuela Silahlı Güçlerinin Stratejik Operasyon Komutanlığı’nın Twitter açıklamasında, “Birleşik Hava Uzay Savunma Komutanlığı, 8 Temmuz sabaha karşı ülkenin hava sahasında ABD numaralı hava aracı tespit etti ve yasalara uygun olarak savaş uçaklarımızla etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre, komutanlık ayrıca yanan uçağın resimlerini paylaştı. Uçağın üzerinde net bir şekilde N339AV numarası görülüyor. Flightradar’ın verilerine göre, Hawker 800 tipi uçak özel bir kişiye ait. Uçağın, önceki gün Meksika üzerinde izinli uçuş yaptığı bildirildi.

Uçağın vurulduğu bölge, mürettebatı ve taşıdığı yükle ilgili hiçbir bilgi verilmezken bu tür olayların genelde uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili olduğu biliniyor. Yük kapasitesi 900 kg olan böyle bir uçağın ikinci el piyasasındaki fiyatı ortalama 2 milyon dolar.

Venezuela Savunma Bakanlığı bir ay önce ülkenin batısında bir uçağın vurulduğunu bildirmişti. Düşürülen uçağın uyuşturucu kaçakçılar tarafından işletildiği tahmin edilmişti.

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