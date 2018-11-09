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Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela'dan çıkan petrol Petro ile satılsın

Venezuela kendi dijital para birimi olan Petro´nun, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) ham petrol ticaretinde kullanmasını talep etti.

  • DHA
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Ülkenin en büyük petrol şirketlerinden PDVSA´nın Twitter hesabından duyurduğu haberde, Venezuela Petrol ve Maden Bakanı Manuel Quevedo, "Petrol ile desteklenen Petro´yu 2019 yılında ana dijital para birimi olarak kullanılması için OPEC´e sunacağız" ifadelerini paylaştı.
 
Quevedo ayrıca Venezuela´dan çıkan petrolün Petro ile satılacağını söyledi.
 
PDVSA´nın Twitter hesabından paylaştığı videoda, Petrol ve Maden Bakanı Quevedo, dünya genelindeki petrol alışverişlerinde dijital  para cinsi olacağını ve bu teklifi OPEC´e sunacaklarını kaydetti.
 
Petro enflasyonla mücadelede kullanılacak
 
Petrol Bakanı yaptığı açıklamada, kripto para biriminin, hükümetin ülkedeki devasa enflasyonu iyileştirmek  için harcadığı çabaların önemli bir parçası olduğunu söyledi.
 
Şubat ayında tanıtılan kripto para Petro satışının gerçekleştiği ilk gününde 735 milyon dolar tutarında alım yapıldı.Ancak kim tarafından satın alındığı açıklanmadı.
 
Venezuela´nın müttefiki Rusya´nın ilk aşamada önemli bir tutarda Petro satın aldığı yönünde spekülasyonlar var.
 
 
 
 

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